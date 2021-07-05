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أمير تبوك يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

منذ 13 ساعة
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أمير تبوك يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

عطاالله العمراني (صدى):
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في مكتبه بالإمارة اليوم ، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بحضور أعضاء اللجنة وفي بداية الاجتماع اكد سمو أمير المنطقة على ما تحظى به مشاريع الإسكان من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لينعم أبناء هذا الوطن بالسكن المناسب، منوهاً سموه بأهمية مبادرة الإسكان التنموي كإحدى أهداف رؤية المملكة 2030، لتلبية احتياجات المجتمع من الوحدات السكنية.

مشيداً سموه بجهود معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجميع العاملين بالوزارة عقب ذلك تم استعراض ما تم إنجازه من قبل اللجنة خلال الفترة الماضية، التي تمثلت في تسليم الوحدات السكنية وأراضي للبناء عليها للمستفيدين بالمنطقة، وآلية الاستفادة من منصة جود للحالات الإنسانية. كذلك تم استعراض أبرز التوصيات والقرارات للاجتماع السابق وما تم فيها من إجراءات ومستوى الإنجاز وتحقيق المهام والمستهدفات. كما اطلع سموه على تقرير عن أبرز مشاريع الإسكان التنموي والخطط المستقبلية، والاتفاقيات التي وقعتها الجمعيات الخيرية بالمنطقة مع الوزارة ، بالإضافة إلى جهود المتطوعين مع الإسكان للتعريف بمنتجاته والجهات والأفراد المستحقة للإسكان، وتضافر الجهود مع الجهات الحكومية والخيرية لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين. وحث سمو أمير تبوك القطاعات المعنية بالمنطقة على سرعة إنجاز المهام وتسهيل الإجراءات لضمان سرعة تلبية احتياج الأسر المستفيدين من الإسكان التنموي ومواصلة الجهود لاستكمال جميع الطلبات لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان. كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها التوصيات الازمة.

وفي ختام الاجتماع سأل سموه الله العلي القدير بان يديم على بلادنا امنها وعزها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة .

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بتُ أهذي .. من فرط كمدي
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم لك الحمد والشكر والثناء على كل حال ، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
مرحبا.. مين ما هو : مطلوب عندنا في هيئة الترفيه
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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