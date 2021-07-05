تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
«الصحة»: تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 29 دقيقة
1681
1
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1429 حالة تعافي جديدة، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة.
واتساب
فيسبوك
تويتر
وزارة الصحة
كورونا
تعافي
إصابات كورونا
التعليقات
خبير زمانه
عدد التعليقات : 42
منذ 3 دقائق
الاصابات بالمنطقه الشرقيه زادت خلال الفتره الخيره بسبب القادمين من البحرين لكثره الاصابات بالبحرين
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله كريم
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
معلومة جميلة
د محمد ماجد بخش
قادر الله. على كل شيء
أخر الأخبار
إعادة افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها وتعقيمها في 5 مناطق
منذ 20 دقيقة
1356
فتوى تركية تجيز للزوجة سرقة أموال زوجها
منذ 24 دقيقة
503
«الصحة»: تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 29 دقيقة
1681
بالفيديو.. تامر حسني يحاول تهدئة فتاة بكت بشدة عندما رأته
منذ 35 دقيقة
702
الكشف عن موعد افتتاح أول طريق يربط المملكة وعُمان
منذ 39 دقيقة
1861
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
منذ 45 دقيقة
1588
مميزات تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقاً
منذ 55 دقيقة
1514
شركة طيران ناس تعلن عن وظيفة شاغرة
منذ ساعة
1670
صورة قديمة للملك سعود في مدينة دريسدن بألمانيا
منذ ساعة
1607
"العنزي" يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين لسلطان عُمان
منذ ساعة
1937