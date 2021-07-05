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الكشف عن موعد افتتاح أول طريق يربط المملكة وعُمان

منذ 39 دقيقة
1861
الكشف عن موعد افتتاح أول طريق يربط المملكة وعُمان

الرياض (صدى):
قال وكيل وزارة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العُماني، سالم محمد النعيمي؛ أنه سيتم افتتاح أول طريق يربط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الذي تأخر منذ سنوات قريباً.

وأوضح "النعيمي" إن الطريق يعد شبه مكتمل، وجارٍ الآن العمل على إنشاء المرافق اللازمة لتقديم الخدمات لمستخدميه.

وأضاف أن الطريق لن يقطع المسافة بين البلدين بنحو 800 كيلو متر فحسب؛ بل سيقلل أيضاً من وقت السفر بشكل كبير"، مبينا أن الجزء الأكبر من الطريق يمر عبر المملكة العربية السعودية، ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس في العالم، بما في ذلك الربع الخالي.

يجدر الإشارة إلى أن الطريق يمر عبر الربع الخالي ومحافظة الأحساء الشرقية بالسعودية، ويبلغ طول الطريق في عُمان نحو 160 كيلو متراً، بينما يقع نحو 580 كيلو متراً منه في المملكة.

الأحساء
المملكة
عمان
وزارة النقل

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله كريم
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
معلومة جميلة
د محمد ماجد بخش
قادر الله. على كل شيء

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