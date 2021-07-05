مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض (صدى):
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الإثنين، على تراجع بنسبة 0.3 %، مغلقا عند 11001 نقطة (- 31 نقطة)، بتداولات بلغت 12.1 مليار ريال.
وتراجع سهم "سابك" بنسبة 1 % عند 120.60 ريال.
وتصدر سهم "المتحدة للتأمين" تراجعات اليوم بنسبة 4 % عند 28.30 ريال، وسط تداولات بلغت نحو مليون سهم.
وأنهت أسهم "ينساب" و"مصرف الإنماء" و"إكسترا" و"المراعي" و"اس تي سي" و"المواساة"، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.
في المقابل، تصدر سهم "ام آي اس" ارتفاعات اليوم بنسبة 8 % عند 142 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت نحو 1.6 مليون سهم.
وكانت الشركة وقعت أمس اتفاقيات التطوير والتصميم وإدارة مرافق لمراكز بيانات مع السعودي الفرنسي كابيتال بصفته مدير صندوق الاستثمار الذي سيتم إنشاؤه والذي سيستثمر ويتملك 6 مراكز بيانات في المملكة بميزانية تقديرية تبلغ 1.2 مليار ريال كمرحلة أولى.
وسجل سهما "ذيب" و"معادن" جلسة اليوم، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي.