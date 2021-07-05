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مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يحصل على شهادة الاعتماد (سباهي)

منذ 8 ساعات
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مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يحصل على شهادة الاعتماد (سباهي)

عطاالله العمراني (صدى):
حصل مستشفى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI "سباهي"، وفق المعايير الوطنية للمستشفيات؛ بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة المطلوبة للحصول على الاعتماد .

ويأتي هذا الاعتماد تواصلًا لجهود (الصحة)، وحرصها على استثمار كافة الإمكانات المتاحة؛ لتجويد خدمات مرافقها الصحية وتحسينها، والتحكم في العدوى.

ويُعد هذا الاعتماد خطوة مهمة للمستشفى ومنسوبيه، في سبيل تقديم خدمة صحية متميزة ذات جودة عالية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين نظام الرعاية الصحية، ورفع كفاءتها وجودتها.

كما جاء هذا الاعتماد نتيجة جهود منسوبي المستشفى كافة في تطبيق المعايير، وتقديم رعاية طبية متميزة، كُللت بالحصول على شهادة (سباهي).

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بتُ أهذي .. من فرط كمدي
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم لك الحمد والشكر والثناء على كل حال ، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
مرحبا.. مين ما هو : مطلوب عندنا في هيئة الترفيه
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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