مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يحصل على شهادة الاعتماد (سباهي)

عطاالله العمراني (صدى):
حصل مستشفى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI "سباهي"، وفق المعايير الوطنية للمستشفيات؛ بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة المطلوبة للحصول على الاعتماد .
ويأتي هذا الاعتماد تواصلًا لجهود (الصحة)، وحرصها على استثمار كافة الإمكانات المتاحة؛ لتجويد خدمات مرافقها الصحية وتحسينها، والتحكم في العدوى.
ويُعد هذا الاعتماد خطوة مهمة للمستشفى ومنسوبيه، في سبيل تقديم خدمة صحية متميزة ذات جودة عالية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين نظام الرعاية الصحية، ورفع كفاءتها وجودتها.
كما جاء هذا الاعتماد نتيجة جهود منسوبي المستشفى كافة في تطبيق المعايير، وتقديم رعاية طبية متميزة، كُللت بالحصول على شهادة (سباهي).