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"العنزي" يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين لسلطان عُمان

منذ ساعة
1935
"العنزي" يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين لسلطان عُمان

مسقط (صدى):
قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنـزي، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وذلك بقصر البركة في مسقط اليوم.

ونقل السفير العنزي لجلالة سلطان عُمان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله -، وتمنياتهما لجلالته وللشعب العُماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل جلالة سلطان عُمان، السفير العنزي، نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها التقدم والرخاء.

 

 

مسقط
خادم الحرمين الشريفين
سلطنة عمان
هيثم بن طارق
العنـزي

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله كريم
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
معلومة جميلة
د محمد ماجد بخش
قادر الله. على كل شيء

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