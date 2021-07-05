نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تنفيذ تجربة التغذية الكهربائية البديلة للحرم المكي استعداداً لموسم الحج

منذ 30 دقيقة
1583
تنفيذ تجربة التغذية الكهربائية البديلة للحرم المكي استعداداً لموسم الحج

مكة المكرمة (صدى):
نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية اليوم تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها لموسم الحج 1442هـ، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالرئاسة محسن بن عبدالمحسن السلمي، أن التجربة تضمنت التأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر، لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS .

وأضاف أن الرئاسة أجرت تجربة فعلية تمثلت في فصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال الهامة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي وعند الانقطاع لمدة (30) دقيقة، وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام مبيناً أن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام، تسهم في الحفاظ على عدم تأثر الأحمال بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS) .

وأشار السلمي إلى أن محطة كدي جنوب المسجد الحرام بمسافة 3.5 كيلو مترات تسهم في إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية، حيث تعمل بطاقة ثمانية مولدات، وفق نظام آلي يستشعر انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي ،وتأمين التغذية في حينه.

موسم الحج
الحرم المكي
المسجد الحرام
رئاسة شؤون الحرمين
التغذية الكهربائية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
طيب ** والمطلوب نذبح الذبايح مثلاً ***!!!! من جد كلً على ليلاه يغني **
نتووووتتتت
من أول سعودي
ابو محمد 😎 ✍️
مجنون متهور ..
الووووووو
مدام رجعنا العلاقات مع العراق الشقيق لماذا لايسمح باستيراد المواشي الحية لو حصل سوف يكون هناك انخفاض كبير بالاسعار لان العراق العظيم يمتلك ثروة...
قرم
لحوول الله يارب.

أخر الأخبار

صورة قديمة للملك سعود في مدينة دريسدن بألمانيا
صورة قديمة للملك سعود في مدينة دريسدن بألمانيا
منذ 16 ثانية 1004
"العنزي" يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين لسلطان عُمان
"العنزي" يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين لسلطان عُمان
منذ 15 دقيقة 1302
طارق الحبيب: الشعور بالوحدة يدفع المرأة للإفراط في الأكل
طارق الحبيب: الشعور بالوحدة يدفع المرأة للإفراط في الأكل
منذ 19 دقيقة 1296
"الأحصاء" تسجل ارتفاعًا في أسعار الأرز والأسماك واللحوم
"الأحصاء" تسجل ارتفاعًا في أسعار الأرز والأسماك واللحوم
منذ 25 دقيقة 1558
تنفيذ تجربة التغذية الكهربائية البديلة للحرم المكي استعداداً لموسم الحج
تنفيذ تجربة التغذية الكهربائية البديلة للحرم المكي استعداداً لموسم الحج
منذ 30 دقيقة 1583
القبض على شاب قتل شقيقه بسبب خلافات أسرية
القبض على شاب قتل شقيقه بسبب خلافات أسرية
منذ 35 دقيقة 578
موظف يبتز امرأة ويهتك عرض ابنتها في مكتبه
موظف يبتز امرأة ويهتك عرض ابنتها في مكتبه
منذ 39 دقيقة 931
العثور على مفقود السعيرة بالخفجي متوفياً
العثور على مفقود السعيرة بالخفجي متوفياً
منذ 45 دقيقة 1835
أهمية "اليود" للجسم و أبرز أعراض نقصه
أهمية "اليود" للجسم و أبرز أعراض نقصه
منذ 50 دقيقة 1557
قبرص تحكم سيطرتها على حريق الغابات الهائل
قبرص تحكم سيطرتها على حريق الغابات الهائل
منذ 55 دقيقة 1647