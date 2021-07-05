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القبض على شاب قتل شقيقه بسبب خلافات أسرية

منذ 34 دقيقة
578
القبض على شاب قتل شقيقه بسبب خلافات أسرية

القاهرة (صدى):
أقدم شاب على قتل شقيقه ذبحًا داخل شقتهما، بعد مشادة كلامية بين الشقيقين بسبب خلافات أسرية

وذكرت النيابة العامة المصرية أنه تم تم نقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتبين من التحريات أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، بعد مشادة كلامية بين الشقيقين بسبب خلافات أسرية، تطورت وقام المتهم بذبح شقيقه وتسديد عده طعنات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وقررت النيابة العامة عرض المتهم على الطب الشرعي؛ لتحليل الكشف عن المخدرات، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

مصر
جريمة
قتل
النيابة العامة المصرية

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أحدث التعليقات

رااايق
طيب ** والمطلوب نذبح الذبايح مثلاً ***!!!! من جد كلً على ليلاه يغني **
نتووووتتتت
من أول سعودي
ابو محمد 😎 ✍️
مجنون متهور ..
الووووووو
مدام رجعنا العلاقات مع العراق الشقيق لماذا لايسمح باستيراد المواشي الحية لو حصل سوف يكون هناك انخفاض كبير بالاسعار لان العراق العظيم يمتلك ثروة...
قرم
لحوول الله يارب.

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