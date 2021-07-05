القبض على شاب قتل شقيقه بسبب خلافات أسرية

القاهرة (صدى):
أقدم شاب على قتل شقيقه ذبحًا داخل شقتهما، بعد مشادة كلامية بين الشقيقين بسبب خلافات أسرية
وذكرت النيابة العامة المصرية أنه تم تم نقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
وتبين من التحريات أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، بعد مشادة كلامية بين الشقيقين بسبب خلافات أسرية، تطورت وقام المتهم بذبح شقيقه وتسديد عده طعنات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.
وقررت النيابة العامة عرض المتهم على الطب الشرعي؛ لتحليل الكشف عن المخدرات، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.