بالصور.. أبارث تكشف عن أحدث إصداراتها

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة أبارث عن احدث لمساتها و هي النسخة التي تحمل اسم ابارث 695 اس اس، و التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم.
وتأتي أبارث 695 اس اس عبر 1390 نسخة فقط، حيث تضم 695 باللون الرمادي Campovolo Grey، و عدد 695 باللون الاسود Scorpion Black.
و تتميز السيارة بغطاء محرك منحوت من حدبتين، و مصابيح دائرية على جانبي الصادم الامامي الذي دعم بشبكات متعددة المقاطع تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى سبويلر Spoiler ad Assetto Variabile الانيق.
وجاءت أبارث 695 اس اس على عجلات يبلغغ قياسها 17 بوصة، مع مكابح بريمو باللون الاحمر، مع شعار 695 على الجانبين، و مخرج عادم من تصنيع شركة أكروبوفيتش، بالاضافة إلى بعض اللمسات الخارجة و الداخلية أيضا، و التي شملت تداخلات مصنوعة من الياف الكربون.
وزودت السيارة أبارث 695 اس اس بمحرك T-JET سعة 1400 سي سي، يستطيع لأن ينتج قوة قدرها 180 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر عند 3000 دورة في الدقيقة.