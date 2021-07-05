موظف يبتز امرأة ويهتك عرض ابنتها في مكتبه

القاهرة (صدى):
كشفت الأجهزة الأمنية المصرية تفاصيل القبض على متهم بهتك عرض طفلة بعد انتشار فيديو له وهو يتحرش بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واتضح أن المتهم موظف بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة بأوسيم، وله معلومات جنائية، وأن والدة المجني عليها اشترت منه أجهزة كهربائية لكنها تعثرت في السداد، فقدم المتهم الشيكات والإيصالات التي حررتها للجهات القضائية، وأصدر ضدها 40 حكما قضائيا بموجب الشيكات.
وابتز المتهم السيدة وجعلها تعمل لديه بأجر يوميا 20 جنيه يوميًا مقابل عدم تنفيذ الأحكام، فاستجابت المرأة لهذا الحل خاصة أن زوجها متوفى، واصطحبت ابنتها معها في المكتب.
واستغل المتهم هذا الأمر وتحرش بالطفلة التي أخفت ما يحدث معها خوفا على أمها،وبعد نشر الفيديو تم القبض على المتهم ووالدة الطفلة، وتولت النيابة العامة التحقيق.