قبرص تحكم سيطرتها على حريق الغابات الهائل

نيقوسيا (صدى):
نجحت إدارة الغابات القبرصية، اليوم الاثنين، في إخماد أسوأ حريق تعرضت له منذ عقود على سفوح سلسلة جبال ترودوس.
وأكدت أنها سيطرة بشكل كامل على الحريق، مضيفة أن عناصر الإطفاء لا يزالون منتشرين بكثافة في محيط قرية أراكاباس للتعامل مع أي حرائق إضافية محتملة.
يذكر أن الحريق اندلع يوم السبت الماضي، وساهمت الرياح في انتشاره لمساحات أخرى، مما أدي إلى تدمير 50 منزلا وخطوط الطاقة وإخلاء عشر قرى، ومقتل 4 مصريين.
وأكدت السلطات المحلية أنه تم توقيف مزارع يبلغ من العمر 67 عاما للاشتباه بتسببه بالحريق قبل هروبه بسيارته من المنطقة.