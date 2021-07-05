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قبرص تحكم سيطرتها على حريق الغابات الهائل

منذ 29 دقيقة
1471
قبرص تحكم سيطرتها على حريق الغابات الهائل

نيقوسيا (صدى):
نجحت إدارة الغابات القبرصية، اليوم الاثنين، في إخماد أسوأ حريق تعرضت له منذ عقود على سفوح سلسلة جبال ترودوس.

وأكدت أنها سيطرة بشكل كامل على الحريق، مضيفة أن عناصر الإطفاء لا يزالون منتشرين بكثافة في محيط قرية أراكاباس للتعامل مع أي حرائق إضافية محتملة.

يذكر أن الحريق اندلع يوم السبت الماضي، وساهمت الرياح في انتشاره لمساحات أخرى، مما أدي إلى تدمير 50 منزلا وخطوط الطاقة وإخلاء عشر قرى، ومقتل 4 مصريين.

وأكدت السلطات المحلية أنه تم توقيف مزارع يبلغ من العمر 67 عاما للاشتباه بتسببه بالحريق قبل هروبه بسيارته من المنطقة.

حريق
منزل
قبرص
جبال
جبال ترودوس

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
لحوول الله يارب.
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. متهوره وماادري على ويش مستعجله .. .. سبحان الله ..
قرم
حتى انا ضاني الدين.. والمصاريف.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. تهور اعمى لالزوم له ، راحت بكيسه كل هالمصايب ، نتمنى ما راحت ارواح...
المهم
عجوز انخم فيها

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