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على وين رايح !
منذ ساعة
389
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130163
منذ 9 دقائق
مجنون متهور ..
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أحدث التعليقات
رااايق
طيب ** والمطلوب نذبح الذبايح مثلاً ***!!!! من جد كلً على ليلاه يغني **
نتووووتتتت
من أول سعودي
ابو محمد 😎 ✍️
مجنون متهور ..
الووووووو
مدام رجعنا العلاقات مع العراق الشقيق لماذا لايسمح باستيراد المواشي الحية لو حصل سوف يكون هناك انخفاض كبير بالاسعار لان العراق العظيم يمتلك ثروة...
قرم
لحوول الله يارب.
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