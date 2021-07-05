نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتضبط 96 مخالفة

منذ 12 ساعة
1532
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتضبط 96 مخالفة

بدر الحارثي (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد 04/يوليو/2021م، 1727 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 5 منشآت مخالفة، وضبط 96 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 33 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940

 

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
طيب ** والمطلوب نذبح الذبايح مثلاً ***!!!! من جد كلً على ليلاه يغني **
نتووووتتتت
من أول سعودي
ابو محمد 😎 ✍️
مجنون متهور ..
الووووووو
مدام رجعنا العلاقات مع العراق الشقيق لماذا لايسمح باستيراد المواشي الحية لو حصل سوف يكون هناك انخفاض كبير بالاسعار لان العراق العظيم يمتلك ثروة...
قرم
لحوول الله يارب.

أخر الأخبار

"العنزي" يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين لسلطان عُمان
"العنزي" يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين لسلطان عُمان
منذ 14 دقيقة 1285
طارق الحبيب: الشعور بالوحدة يدفع المرأة للإفراط في الأكل
طارق الحبيب: الشعور بالوحدة يدفع المرأة للإفراط في الأكل
منذ 19 دقيقة 1291
"الأحصاء" تسجل ارتفاعًا في أسعار الأرز والأسماك واللحوم
"الأحصاء" تسجل ارتفاعًا في أسعار الأرز والأسماك واللحوم
منذ 24 دقيقة 1521
تنفيذ تجربة التغذية الكهربائية البديلة للحرم المكي استعداداً لموسم الحج
تنفيذ تجربة التغذية الكهربائية البديلة للحرم المكي استعداداً لموسم الحج
منذ 29 دقيقة 1574
القبض على شاب قتل شقيقه بسبب خلافات أسرية
القبض على شاب قتل شقيقه بسبب خلافات أسرية
منذ 34 دقيقة 573
موظف يبتز امرأة ويهتك عرض ابنتها في مكتبه
موظف يبتز امرأة ويهتك عرض ابنتها في مكتبه
منذ 39 دقيقة 920
العثور على مفقود السعيرة بالخفجي متوفياً
العثور على مفقود السعيرة بالخفجي متوفياً
منذ 44 دقيقة 1824
أهمية "اليود" للجسم و أبرز أعراض نقصه
أهمية "اليود" للجسم و أبرز أعراض نقصه
منذ 49 دقيقة 1554
قبرص تحكم سيطرتها على حريق الغابات الهائل
قبرص تحكم سيطرتها على حريق الغابات الهائل
منذ 54 دقيقة 1645
بالفيديو.. شاحنة كبيرة خارجة عن السيطرة تسحق عدة سيارات في محايل عسير
بالفيديو.. شاحنة كبيرة خارجة عن السيطرة تسحق عدة سيارات في محايل عسير
منذ 59 دقيقة 3846