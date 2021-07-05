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مركز لقاح كورونا بجامعة الإمام يبدأ تطعيم الفئة العمرية 12-18عام بلقاح فايزر

منذ 12 ساعة
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مركز لقاح كورونا بجامعة الإمام يبدأ تطعيم الفئة العمرية 12-18عام بلقاح فايزر

بدر الحارثي (صدى):
بدأ مركز لقاحات كورونا (كوفيد-19) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مطلع الأسبوع الماضي، استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية من 12 وحتى 18 عاماً.

أوضح ذلك عميد كلية الطب المشرف العام على مركز اللقاح الدكتور طارق العسبلي، وأبان أن مركز اللقاح المقام في صالة المعارض بمبنى المؤتمرات في الجامعة يعمل على تنفيذ المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح (كورونا)؛ مؤكداً أنه تم البدء في إعطاء لقاح (فايزر) للفئة العمرية (١٢-١٨ عاماً) بالتاريخ الميلادي؛ مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة من مراحل الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا تم البدء بها بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال وزارة الصحة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة العمرية.

وأضاف عميد كلية الطب: هذه الخطوة تأتي استمرارًا للتعاون والتشارك مع وزارة الصحة، والتقيد بالبروتوكولات الصحية الصادرة عنها، إضافة إلى أنها ثمرة للجهود التي تبذل من قبل الجامعة للتوسع في إعطاء اللقاح، بعد تجاوزت نسبة الذين أخذوا اللقاح من السكان البالغين في المملكة (٧٠%) من المواطنين والمقيمين.

وبين الدكتور العسبلي أن المركز يعمل تحت إشراف ومتابعة منسوبي كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ويقدم الجرعات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12بعد منتصف الليل ما عدا يوم الجمعة، ويحوي عدد من العيادات المتخصصة لتقديم اللقاح، وعيادة للطوارئ وقاعات للاستقبال والاستراحات بعد أخذ الجرعات لضمان سير رحلة التطعيم بدءاً من التسجيل وحتى تلقي الجرعة ومغادرة المركز، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

 

 

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أحدث التعليقات

رااايق
طيب ** والمطلوب نذبح الذبايح مثلاً ***!!!! من جد كلً على ليلاه يغني **
نتووووتتتت
من أول سعودي
ابو محمد 😎 ✍️
مجنون متهور ..
الووووووو
مدام رجعنا العلاقات مع العراق الشقيق لماذا لايسمح باستيراد المواشي الحية لو حصل سوف يكون هناك انخفاض كبير بالاسعار لان العراق العظيم يمتلك ثروة...
قرم
لحوول الله يارب.

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