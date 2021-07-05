قيادة طيران الأمن تعلن القبول النهائي للمرشحين للوظائف العسكرية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت القيادة العامة لطيران الأمن عن نتائج القبول النهائي للمرشحين على رتب "رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي" والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة.
واشترطت إجراء فحص كورونا وطباعة النتيجة ورقيا، ويكون الفحص قبل الحضور إلى الدورة بـ 72 ساعة، وطباعة تقرير طبي لحصولك على جرعة أولى أو جرعتين أو محصن عن طريق توكلنا.
كما اشترطت الحضور في تمام الساعة 4 مساًء بمركز التدريب التخصصي لقوات الطوارئ الخاصة بمدينة الرياض، والحضور في تمام الساعة 4 مساًء بمركز التدريب التخصصي لقوات الطوارئ الخاصة بمدينة الرياض.
وأشارت إلى أنه يمكن الإطلاع على التعليمات والتفاصيل من خلال موقعها الإلكتروني.