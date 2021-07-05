نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

قيادة طيران الأمن تعلن القبول النهائي للمرشحين للوظائف العسكرية

منذ ساعة
1627
قيادة طيران الأمن تعلن القبول النهائي للمرشحين للوظائف العسكرية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت القيادة العامة لطيران الأمن عن نتائج القبول النهائي للمرشحين على رتب "رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي" والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة.

واشترطت إجراء فحص كورونا وطباعة النتيجة ورقيا، ويكون الفحص قبل الحضور إلى الدورة بـ 72 ساعة، وطباعة تقرير طبي لحصولك على جرعة أولى أو جرعتين أو محصن عن طريق توكلنا.

كما اشترطت الحضور في تمام الساعة 4 مساًء بمركز التدريب التخصصي لقوات الطوارئ الخاصة بمدينة الرياض، والحضور في تمام الساعة 4 مساًء بمركز التدريب التخصصي لقوات الطوارئ الخاصة بمدينة الرياض.

وأشارت إلى أنه يمكن الإطلاع على التعليمات والتفاصيل من خلال موقعها الإلكتروني.

 

وظائف
الوظائف العسكرية
قيادة طيران الأمن

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
لحوول الله يارب.
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. متهوره وماادري على ويش مستعجله .. .. سبحان الله ..
قرم
حتى انا ضاني الدين.. والمصاريف.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. تهور اعمى لالزوم له ، راحت بكيسه كل هالمصايب ، نتمنى ما راحت ارواح...
المهم
عجوز انخم فيها

أخر الأخبار

القبض على شاب قتل شقيقه بسبب خلافات أسرية
القبض على شاب قتل شقيقه بسبب خلافات أسرية
منذ 8 دقائق 197
موظف يبتز امرأة ويهتك عرض ابنتها في مكتبه
موظف يبتز امرأة ويهتك عرض ابنتها في مكتبه
منذ 13 دقيقة 435
العثور على مفقود السعيرة بالخفجي متوفياً
العثور على مفقود السعيرة بالخفجي متوفياً
منذ 18 دقيقة 1400
أهمية "اليود" للجسم و أبرز أعراض نقصه
أهمية "اليود" للجسم و أبرز أعراض نقصه
منذ 23 دقيقة 1409
قبرص تحكم سيطرتها على حريق الغابات الهائل
قبرص تحكم سيطرتها على حريق الغابات الهائل
منذ 28 دقيقة 1466
بالفيديو.. شاحنة كبيرة خارجة عن السيطرة تسحق عدة سيارات في محايل عسير
بالفيديو.. شاحنة كبيرة خارجة عن السيطرة تسحق عدة سيارات في محايل عسير
منذ 33 دقيقة 2834
سيدة تنتقم من زوجها الخائن
سيدة تنتقم من زوجها الخائن
منذ 38 دقيقة 485
امرأة تنجو من موت محقق في حادث انقلاب
امرأة تنجو من موت محقق في حادث انقلاب
منذ 43 دقيقة 236
على وين رايح !
على وين رايح !
منذ 49 دقيقة 311
بالصور.. وزارة العدل تُطلق معرض الثقافة العدلية بالرياض
بالصور.. وزارة العدل تُطلق معرض الثقافة العدلية بالرياض
منذ 53 دقيقة 1615