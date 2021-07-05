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مجلس الشورى يطالب باستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية

منذ ساعة
1609
مجلس الشورى يطالب باستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية

الرياض (صدى):
دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الجمعيات العلمية في الجامعات السعودية ذات الصلة البحثية باختصاصات الهيئة، والتنسيق مع إحدى الجامعات لاستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم الفكر والبحث العلمي في مجالات اختصاصات الهيئة.

كما طالب الهيئة، خلال جلسته التي عقدت اليوم، بإدراج مؤشرات الأداء الكمية لمقارنة المنجز بالمستهدف وفقًا لخطتها الاستراتيجية وأولوياتها في المجالات المختلفة.

وحث الهيئة السعودية للملكية الفكرية على الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

الشورى
مجلس الشورى
جمعية
الملكية الفكرية
الهيئة السعودية للملكية الفكرية

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
لحوول الله يارب.
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. متهوره وماادري على ويش مستعجله .. .. سبحان الله ..
قرم
حتى انا ضاني الدين.. والمصاريف.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. تهور اعمى لالزوم له ، راحت بكيسه كل هالمصايب ، نتمنى ما راحت ارواح...
المهم
عجوز انخم فيها

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