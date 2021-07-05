الحرس الوطني يعلن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء على بند التشغيل والصيانة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الحرس الوطني، فتح باب التقديم لشغل بعض الوظائف للرجال والنساء على بند التشغيل والصيانة في تخصصات متنوعة ومؤهلات مختلفة.
واشترطت الوزارة أن المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ولائقاً طبياً، وأن يجتاز الكشف الطبي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون محالاً على التقاعد من أي جهة حكومية، مع الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعياً بالعمل الإداري.
كما يشترط أن تكون الخبرات السابقة بالقطاع الخاص في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها، مبينة أنه سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في حال التقدم على أكثر من وظيفة، وأن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج ساعد للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية فما دون.
وأضافت أن استقبال الطلبات على موقع الوزارة يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 12/ 1442هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 5/ 12/ 1442هـ، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم عبر زيارة موقع الوزارة.