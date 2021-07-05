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النصر يحدد قيمة بيع فراس البريكان

منذ 13 دقيقة
1321
النصر يحدد قيمة بيع فراس البريكان

ماجد محمد (صدى):
أوضحت مصادر أن إدارة نادي النصر اشترطت مبلغ 10 ملايين ريال مقابل بيع عقد مهاجم الفريق فراس البريكان لمن يرغب في خدماته.

وأضافت المصادر أن الإدارة لا تمانع إعارة البريكان لموسم واحد، مقابل دفع مبلغ مالي مجزٍ، في ظل رغبة عدد من الأندية في التعاقد معه، مبينة الفتح هو النادي الوحيد الذي تقدم بخطاب رسمي لإدارة النصر لضم البريكان بنظام الإعارة.

يذكر أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر تستهدف حل جميع أزماتها المالية، والاستقرار على القوام النهائي للفريق، الذي سيخوض الموسم الجديد 2021-2022.

النصر
الفتح
التعاقد
مسلي آل معمر
فراس البريكان

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما شاء الله كان والحمد لله على كل حال
د محمد ماجد بخش
تكرم عيونك
د محمد ماجد بخش
فيه ايه يا بيه
بومشعل
ماعرف له الا بشار الاسد طرده من سوريا عندما أيد ماعرف بالربيع العربي
عبود
انا بعد مناقشتكم لبيض الحبارى وانا غاسل يدي منكم ، الحين طالعين بالمعسل ، وبكرة وش بتناقشون اعادة حلقات توم وجيري ؟؟؟

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