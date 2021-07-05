النصر يحدد قيمة بيع فراس البريكان

ماجد محمد (صدى):
أوضحت مصادر أن إدارة نادي النصر اشترطت مبلغ 10 ملايين ريال مقابل بيع عقد مهاجم الفريق فراس البريكان لمن يرغب في خدماته.
وأضافت المصادر أن الإدارة لا تمانع إعارة البريكان لموسم واحد، مقابل دفع مبلغ مالي مجزٍ، في ظل رغبة عدد من الأندية في التعاقد معه، مبينة الفتح هو النادي الوحيد الذي تقدم بخطاب رسمي لإدارة النصر لضم البريكان بنظام الإعارة.
يذكر أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر تستهدف حل جميع أزماتها المالية، والاستقرار على القوام النهائي للفريق، الذي سيخوض الموسم الجديد 2021-2022.