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صورة نادرة للملك فهد في مدرسة الدفاع الجوي بجدة

منذ 23 دقيقة
1647
صورة نادرة للملك فهد في مدرسة الدفاع الجوي بجدة

علي القحطاني (صدى):
شهدت مدرسة الدفاع الجوي بمدينة جدة قبل نحو 52 عاما جلوس الملك فهد بن عبدالعزيز في أحد قاعتها.

وأظهرت صورة نادرة جلوس الملك فهد، يرافقه الأمير تركي بن عبدالعزيز، في قاعة النشاط الثقافي في مدرسة الدفاع الجوي بجدة في عام 1969م.

وكان الملك "فهد" حينها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أما الأمير تركي بن عبدالعزيز فكان نائب وزير الدفاع.

الجدير بالذكر أن الملك فهد يعد خامس ملوك المملكة، وهو الابن التاسع من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.

جدة
الملك عبد العزيز
الأمير تركي بن عبدالعزيز
الملك فهد بن عبدالعزيز
مدرسة الدفاع الجوي

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د محمد ماجد بخش
سم حاضر اسمعك طال عمرك
د محمد ماجد بخش
بعض السائقين سواقتهم مثل الدبش
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ممتااز ..
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اليوم مثل أمس .. بكرة مثل بعد بكرة .. بكرة زي اليوم
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