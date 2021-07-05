صورة نادرة للملك فهد في مدرسة الدفاع الجوي بجدة

علي القحطاني (صدى):
شهدت مدرسة الدفاع الجوي بمدينة جدة قبل نحو 52 عاما جلوس الملك فهد بن عبدالعزيز في أحد قاعتها.
وأظهرت صورة نادرة جلوس الملك فهد، يرافقه الأمير تركي بن عبدالعزيز، في قاعة النشاط الثقافي في مدرسة الدفاع الجوي بجدة في عام 1969م.
وكان الملك "فهد" حينها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أما الأمير تركي بن عبدالعزيز فكان نائب وزير الدفاع.
الجدير بالذكر أن الملك فهد يعد خامس ملوك المملكة، وهو الابن التاسع من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.