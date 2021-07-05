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الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة وأسرهم

منذ 23 دقيقة
1453
الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة وأسرهم

أبو ظبي (صدى):
قررت الإمارات منح تأشيرة الإقامة طويلة الأمد ”الإقامة الذهبية“ لعشر سنوات، لأوائل الثانوية العامة وأسرهم من المقيمين في مختلف المسارات.

وجاء ذلك تقديرا لجهود الطلبة المتفوقين وأسرهم، وفي إطار توجهها لخلق بيئة جاذبة ومشجعة للموهوبين، واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية؛ ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

وأكدت الإمارات على أن الإقامة الذهبية تُمنح للمتفوقين من الطلبة الحاصلين على تقدير امتياز، أو ما يمثل معدل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المدارس الحكومية أو الخاصة، إلى جانب طالب الجامعة من داخل الدولة أو خارجها الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة.

 

الإمارات
الإقامة الذهبية
الثناوية العامة
أوائل الثانوية العامة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما شاء الله كان والحمد لله على كل حال
د محمد ماجد بخش
تكرم عيونك
د محمد ماجد بخش
فيه ايه يا بيه
بومشعل
ماعرف له الا بشار الاسد طرده من سوريا عندما أيد ماعرف بالربيع العربي
عبود
انا بعد مناقشتكم لبيض الحبارى وانا غاسل يدي منكم ، الحين طالعين بالمعسل ، وبكرة وش بتناقشون اعادة حلقات توم وجيري ؟؟؟

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