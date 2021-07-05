الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة وأسرهم

أبو ظبي (صدى):
قررت الإمارات منح تأشيرة الإقامة طويلة الأمد ”الإقامة الذهبية“ لعشر سنوات، لأوائل الثانوية العامة وأسرهم من المقيمين في مختلف المسارات.
وجاء ذلك تقديرا لجهود الطلبة المتفوقين وأسرهم، وفي إطار توجهها لخلق بيئة جاذبة ومشجعة للموهوبين، واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية؛ ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في دولة الإمارات.
وأكدت الإمارات على أن الإقامة الذهبية تُمنح للمتفوقين من الطلبة الحاصلين على تقدير امتياز، أو ما يمثل معدل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المدارس الحكومية أو الخاصة، إلى جانب طالب الجامعة من داخل الدولة أو خارجها الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة.