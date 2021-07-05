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بالصور.. وزارة العدل تُطلق معرض الثقافة العدلية بالرياض

منذ 53 دقيقة
1615
بالصور.. وزارة العدل تُطلق معرض الثقافة العدلية بالرياض

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة العدل معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في الرياض، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إلى جانب التعريف بآليات عمل المنظومة العدلية .

وأوضحت الوزارة أن المعرض الذي تُختتم أنشطته اليوم يأتي ضمن برنامج "تعريف" في إطار مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، مشيرةً إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من الأركان، منها: ركن الأحوال الشخصية، ويقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، وركن الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب ركن ناجز، الذي يستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.

كما يضم المعرض ركن الطفل، ويقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه، وركن القضاء المتخصص ويقدم عرضاً شاملاً عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها خصوصاً المحاكم العمالية، وركن الصلح الذي يعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

الرياض
وزارة العدل
معرض الثقافة العدلية

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
لحوول الله يارب.
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. متهوره وماادري على ويش مستعجله .. .. سبحان الله ..
قرم
حتى انا ضاني الدين.. والمصاريف.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. تهور اعمى لالزوم له ، راحت بكيسه كل هالمصايب ، نتمنى ما راحت ارواح...
المهم
عجوز انخم فيها

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