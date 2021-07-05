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انهيار منازل وسط السيول
منذ ساعة
579
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14445
منذ 27 دقيقة
مخالف للنشر
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14445
منذ دقيقتين
درب الزلق
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
درب الزلق
د محمد ماجد بخش
أطر راسخة
ميلاف
حساب. الاميره عادلة بنت عبدالله في الانتسقرام منتحل ولا لا انا حصلت حسابه في الانتسقرام وحصلتها تدعم ناس وتعطيهم فلوس وخشيت عليها خاص وطلبت...
د محمد ماجد بخش
صح صح
ابو فيصل
له يرحم الملك عبدالله ويغفر له ويتجاوزعنه
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