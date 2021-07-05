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لحظة انفجار مصنع مياه
منذ ساعة
704
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14445
منذ 40 دقيقة
مخالف للنشر
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14445
منذ 33 دقيقة
مخالف للنشر
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
سم حاضر اسمعك طال عمرك
د محمد ماجد بخش
بعض السائقين سواقتهم مثل الدبش
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
د محمد ماجد بخش
اليوم مثل أمس .. بكرة مثل بعد بكرة .. بكرة زي اليوم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرم فاسد ..
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