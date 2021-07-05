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عدسات لاصقة لحل مشكلة ضعف السمع بقدرة فائقة

منذ ساعة
1809
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عدسات لاصقة لحل مشكلة ضعف السمع بقدرة فائقة

برلين (صدى):
طورت شركة "فيبروسونيك" الألمانية سماعة جديدة لاصقة ومبتكرة مزودة بمكبر صوت مدمج توضع مباشرة على طبلة الأذن، وتتميز بقدرة فائقة على حل مشكلات السمع.

تعمل العدسات السمعية المبتكرة، على تضخيم الصوت في نطاق تردد 80 هرتز إلى 12 كيلو هرتز، وهي القدرة التي لا تستطيع الأنظمة التقليدية الوصول إليها.

وتتكون من ثلاثة مكونات: العدسة اللاصقة السمعية، ووحدة القناة السمعية ووحدة خلف الأذن، فيما تظل العدسة اللاصقة السمعية ووحدة القناة السمعية بشكل آمن داخل القناة السمعية.

وتعمل العدسة اللاصقة السمعية الجديدة، بوضع مكبر الصوت على طبلة الأذن مباشرةً، ومن ثم ينقل الاهتزازات من دون نقل الضوضاء، حيث ينتقل الصوت من خلال التحفيز الميكانيكي المباشر للأذن.

عدسات لاصقة
ضعف السمع
القناة السمعية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14453
منذ دقيقة
سم حاضر اسمعك طال عمرك

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سم حاضر اسمعك طال عمرك
د محمد ماجد بخش
بعض السائقين سواقتهم مثل الدبش
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
د محمد ماجد بخش
اليوم مثل أمس .. بكرة مثل بعد بكرة .. بكرة زي اليوم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرم فاسد ..

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