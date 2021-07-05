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"الغذاء والدواء" تحذّر من "مصحح حواجب" يحتوي على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ

منذ ساعة
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"الغذاء والدواء" تحذّر من "مصحح حواجب" يحتوي على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ

الرياض (صدى):
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج للعناية بالعيون (مصحح حواجب)، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مادتي الرصاص والزرنيخ.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بتحليل عينات من منتجات العناية بالعيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت النتائج احتواء المنتج على نسبة عالية من مادتي الرصاص والزرنيخ تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016)، مشيرةً إلى أن التعرض لنسب عالية من مادتي الرصاص والزرنيخ قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، مبينةً أن المنتج يحمل اسم "مصحح حواجب " REAL BEAUTY EYEBROW LINER Chocolate "، برقم تشغيلة (202007) وتاريخ صلاحية (07/2025).

وأكدت أن التعرّض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى، وأمراض الأعصاب التي شمل الصرع والغيبوبة، كما أن التعرض لفترات طويلة من معدن الزرنيخ يؤدي إلى تراكمه في الجلد والشعر والأظافر، ويمكن أن يتسبب في التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية، وأعراض أشد خطورة كلما زادت فترة التعرض.

وحذرت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم، مشدّدة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، وتتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت عنها من خلال زيارة موقعها الالكتروني .

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرصاص
_تحرش_جنسي_بفتاه_الدمام
مصحح حواجب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14445
منذ 39 دقيقة
مخالف للنشر

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سم حاضر اسمعك طال عمرك
د محمد ماجد بخش
بعض السائقين سواقتهم مثل الدبش
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
د محمد ماجد بخش
اليوم مثل أمس .. بكرة مثل بعد بكرة .. بكرة زي اليوم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرم فاسد ..

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