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شيخ باعة العسل بالطائف: ‎المملكة تنتج أجود أنواع العسل بسبب تنوع الغطاء النباتي

منذ ساعة
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شيخ باعة العسل بالطائف: ‎المملكة تنتج أجود أنواع العسل بسبب تنوع الغطاء النباتي

الطائف (صدى):
قال مقبول الطالحي شيخ باعة العسل با‎لطائف أن المملكة تنتج أجود أنواع العسل بسبب تنوع وتدرج الغطاء النباتي.

وأوضح شيخ باعة العسل أنه يعمل في مجال العسل منذ 34 سنة، مبينا أن سوق العسل بالطائف وجهة النحالين داخليا وخارجيا.

وأضاف الطالحي أن كل شجرة لها توقيت في إنتاج العسل، مشيرا إلى أن المملكة فازت بالميدالية الذهبية في جودة العسل.

وأكد أن أنواع العسل في المملكة لاحصر لها ،لافنا إلى أنه يوجد مزاد للبيع العسل و آلية لاستقبال العسل ويتم معاينتها بحسب الجودة ومدى ثقل العسل وعند اكتمال المواصفات يقبل في المزاد ويتم بيعه للمستهلكين.

الطائف
العسل
الغطاء النباتي
شيخ باعة العسل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14440
منذ 23 دقيقة
مخالف للنشر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14440
منذ 9 دقائق
مخالف للنشر

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما شاء الله كان والحمد لله على كل حال
د محمد ماجد بخش
تكرم عيونك
د محمد ماجد بخش
فيه ايه يا بيه
بومشعل
ماعرف له الا بشار الاسد طرده من سوريا عندما أيد ماعرف بالربيع العربي
عبود
انا بعد مناقشتكم لبيض الحبارى وانا غاسل يدي منكم ، الحين طالعين بالمعسل ، وبكرة وش بتناقشون اعادة حلقات توم وجيري ؟؟؟

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