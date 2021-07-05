سمية الخشاب توجه رسالة لجمهورها: كله يفرفش ودعوا الخلق للخالق

القاهرة (صدى):
وجهت الفنانة المصرية سمية الخشاب رسالة لجمهورها دعتهم فيها إلى ما وصفته بـ"الفرفشة"، وترك شؤون الخلق للخالق.
وغردت سمية على حسابه بموقع "تويتر" بمقطع فيديو لمشهد لها من فيلم "الريس عمر حرب"، حيث ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أحد أغاني المصرية.
وعلقت على الفيديو وكتبت :"ايوه كده يا حبايبي كله يرقص ويفرفش محدش واخد منها حاجه"، ولقت هذه التغريدة تعليقات ساخرة وأخرى بها انتقادات لـ"سمية".
ودفعت الانتقادات الفنانة المصرية للتغريد مجددًا على حسابها، مؤكدة أنه لا يوجد أحد سيُحاسب مكان أحد آخر، داعية الجميع إلى ترك شؤون الخلق للخالق.