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سمية الخشاب توجه رسالة لجمهورها: كله يفرفش ودعوا الخلق للخالق

منذ ساعة
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سمية الخشاب توجه رسالة لجمهورها: كله يفرفش ودعوا الخلق للخالق

القاهرة (صدى):
وجهت الفنانة المصرية سمية الخشاب رسالة لجمهورها دعتهم فيها إلى ما وصفته بـ"الفرفشة"، وترك شؤون الخلق للخالق.

وغردت سمية على حسابه بموقع "تويتر" بمقطع فيديو لمشهد لها من فيلم "الريس عمر حرب"، حيث ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أحد أغاني المصرية.

وعلقت على الفيديو وكتبت :"ايوه كده يا حبايبي كله يرقص ويفرفش محدش واخد منها حاجه"، ولقت هذه التغريدة تعليقات ساخرة وأخرى بها انتقادات لـ"سمية".

ودفعت الانتقادات الفنانة المصرية للتغريد مجددًا على حسابها، مؤكدة أنه لا يوجد أحد سيُحاسب مكان أحد آخر، داعية الجميع إلى ترك شؤون الخلق للخالق.

تويتر
سمية الخشاب
رقص
فيلم
أغنية
الريس عمر حرب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14445
منذ ساعة
فرفش ومرمش وقرقش أفعال وصفية
لللل
لللل عدد التعليقات : 23
منذ ساعة
هذا زمانكم زمن المنحرفات اهل الفتوي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14445
منذ 17 دقيقة
فرافيش وشوية مناقيش

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
درب الزلق
د محمد ماجد بخش
أطر راسخة
ميلاف
حساب. الاميره عادلة بنت عبدالله في الانتسقرام منتحل ولا لا انا حصلت حسابه في الانتسقرام وحصلتها تدعم ناس وتعطيهم فلوس وخشيت عليها خاص وطلبت...
د محمد ماجد بخش
صح صح
ابو فيصل
له يرحم الملك عبدالله ويغفر له ويتجاوزعنه

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