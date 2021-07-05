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بالفيديو.. اكتشاف عملات نقدية تاريخية وأول مسجد أُقيم في نجران

منذ 33 دقيقة
1544
بالفيديو.. اكتشاف عملات نقدية تاريخية وأول مسجد أُقيم في نجران

نجران (صدى):
قال مانع بن ناجي آل سعد، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، إنه تم اكتشاف جرة مملوءة بالعملات المعدنية من الفضة في منطقة نجران.

وأضاف أن عدد هذه العملات بلغ 2850 قطعة نقدية تاريخية وتعود لممالك سبأ وحمير، لافتا إلى أنه من خلال هذه العملات تم التعرف على الخلفية التاريخية والحقبة الزمنية لتلك الفترة، وذلك خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة "الإخبارية".

نوه بأنه في عام 1417هـ تم اكتشاف مسجد يعد هو أول مسجد يقام في نجران، ويعود تاريخه للقرن الأول الهجري، لافتا إلى أن المسجد تكون من 5 أعمدة قائمة.

نجران
مسجد
عملات
إرشاد سياحي
مسجد نجران

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما شاء الله كان والحمد لله على كل حال
د محمد ماجد بخش
تكرم عيونك
د محمد ماجد بخش
فيه ايه يا بيه
بومشعل
ماعرف له الا بشار الاسد طرده من سوريا عندما أيد ماعرف بالربيع العربي
عبود
انا بعد مناقشتكم لبيض الحبارى وانا غاسل يدي منكم ، الحين طالعين بالمعسل ، وبكرة وش بتناقشون اعادة حلقات توم وجيري ؟؟؟

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