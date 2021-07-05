بالفيديو.. اكتشاف عملات نقدية تاريخية وأول مسجد أُقيم في نجران

نجران (صدى):
قال مانع بن ناجي آل سعد، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، إنه تم اكتشاف جرة مملوءة بالعملات المعدنية من الفضة في منطقة نجران.
وأضاف أن عدد هذه العملات بلغ 2850 قطعة نقدية تاريخية وتعود لممالك سبأ وحمير، لافتا إلى أنه من خلال هذه العملات تم التعرف على الخلفية التاريخية والحقبة الزمنية لتلك الفترة، وذلك خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة "الإخبارية".
نوه بأنه في عام 1417هـ تم اكتشاف مسجد يعد هو أول مسجد يقام في نجران، ويعود تاريخه للقرن الأول الهجري، لافتا إلى أن المسجد تكون من 5 أعمدة قائمة.