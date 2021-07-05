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طوارئ صحة الباحة تستقبل اكثر من9 آلاف مستفيد خلال الأسبوع الماضي

منذ 10 ساعات
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طوارئ صحة الباحة تستقبل اكثر من9 آلاف مستفيد خلال الأسبوع الماضي

عبدالله الغامدي (صدى):
أشارت الإحصائية الأسبوعية لمستشفيات صحة الباحة خلال الفترة من تاريخ 24/6/2021م إلى تاريخ 30/6/2021م عن استقبال أقسام الطوارئ9064 مراجع بينما استقبلت العيادات الخارجية 7888مستفيد وبلغ عدد مراجعي أقسام التنويم 1618 مراجع وبلغ عدد العمليات251عملية .

من ناحية أخرى اوضحت الإحصائية عدد المستفيدين من عيادات تطمن حيث بلغ116781مستفيد منذ افتتاحها حتى نهاية الاسبوع الدولي (26)للعام 2021م ومن خلال سبعة مواقع موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة يذكر ان عيادات تطمن مخصصة لاستقبال كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد مثل ارتفاع درجة الحرارة التي قد يرافقها ضيق في التنفس اوسعال وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين او مخالفي نظام الاقامة ويتم استقبال المرضى بشكل مباشر بدون حجز اي موعد.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أهم شيء لا ينديكي عين "ساروخية" قوية - كان قلتي له أذكر الله يا مسلم
ابو ظبي
الف الف مليون مبروك يستاهل انس
dfs
ليش العربية تستضيفه المفروض العربية تحترم السعودية ولاتسيئ لها باستضافة اعدائها اتمنى من السعودية تاديب العربية المتقلبة الخائنة.
ابو علي
بدل ما يدعم حفظت كتاب الله يدعم المعازف
ابو رياض الحربي
هي مدحدره

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