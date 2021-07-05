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مواصفات وأسعار سيارات بورش كايين 2021 في المملكة

منذ ساعة
1604
مواصفات وأسعار سيارات بورش كايين 2021 في المملكة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
منحت شركة بورش الألمانية سيارتها بورشه كايين موديل 2021 قدرات فنية وميكانيكية مميزة، أبرزها أنها تحتوي على محرك ساسي الاسطوانات سعة 2900 سي سي و 3000 سي سي، وينتج قوة تتراوح بين 335 إلى 434 حصانا، مع عزم دوران يتراوح بين 450 إلى 550 نيوتن/متر.

كما تأتي بنسخ أخرى منها ما يحتوي على محرك آخر سعة 4000 سي سي ثماني الاسطوانات من طراز V8 قادر على إنتاج قوة تتراوح بين 454 إلى 541 حصان، وأخرى من طراز V8 هايبرد سعة 4000 سي سي، وتنتج قوة 671 حصان، و 900 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتحظى نسخة أخرى من السيارة على محرك هايبرد سعة 3000 سي سي، يولد قوة 462 حصان، و 700 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تبدأ أسعار السيارة من 361,950 ريال لموديل BASE محرك 3000 سي سي، و 436,696 ريال لموديلE-HYBRID 2021 محرك 3000 سي سي.

وبلغ سعر موديل S 2021محرك 2900 سي سي بسعر441,220 ريال، في حين وصل سعر موديل TURBO محرك 4000 سي سي تيربو 672,656 ريال، أما موديل TURBO S E-HYBRID 2021 محرك 4000 سي سي تيربو فجاء بسعر 774,200 ريال.

سيارة
بورش
محرك
شركة بورش الألمانية
محرك هايبرد

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د محمد ماجد بخش
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dfs
ليش العربية تستضيفه المفروض العربية تحترم السعودية ولاتسيئ لها باستضافة اعدائها اتمنى من السعودية تاديب العربية المتقلبة الخائنة.
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