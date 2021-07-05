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بالفيديو.. رئيس جمعية القلب: قصور عضلة القلب مرض مميت

منذ 42 دقيقة
1539
بالفيديو.. رئيس جمعية القلب: قصور عضلة القلب مرض مميت

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح رئيس جمعية القلب السعودية، اليوم الاثنين، أن مرض قصور عضلة القلب خطير قائلًا إنه أشد خطرًا من السرطان.

وقال رئيس جمعية القلب السعودية لقناة " الإخبارية " إن 25% تقريبا من المصابين متوقع أن يتوفوا خلال سنة من التشخيص و50% خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى أنه مرض مميت.

وتابع أن الطب أحرز تقدماً كبيراً في علاج مرض قصور عضلة القلب حيث أن إضافة دواء "داباجليفلوزين" كعلاج للمرض ساهم في خفض معدل الوفيات بنسبة 20%

وأشار إلى أن هذا الدواء كان لمرضى السكر ولكنه تم اكتشافه أنه يمنع امتصاص السكر في خلايا الكلى فتقلل من التهاب الكلى ونقص تجمع المياه في الجسم.

القلب
جمعية القلب السعودية
قصور عضلة القلب

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أهم شيء لا ينديكي عين "ساروخية" قوية - كان قلتي له أذكر الله يا مسلم
ابو ظبي
الف الف مليون مبروك يستاهل انس
dfs
ليش العربية تستضيفه المفروض العربية تحترم السعودية ولاتسيئ لها باستضافة اعدائها اتمنى من السعودية تاديب العربية المتقلبة الخائنة.
ابو علي
بدل ما يدعم حفظت كتاب الله يدعم المعازف
ابو رياض الحربي
هي مدحدره

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