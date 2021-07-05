بالفيديو.. رئيس جمعية القلب: قصور عضلة القلب مرض مميت

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح رئيس جمعية القلب السعودية، اليوم الاثنين، أن مرض قصور عضلة القلب خطير قائلًا إنه أشد خطرًا من السرطان.
وقال رئيس جمعية القلب السعودية لقناة " الإخبارية " إن 25% تقريبا من المصابين متوقع أن يتوفوا خلال سنة من التشخيص و50% خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى أنه مرض مميت.
وتابع أن الطب أحرز تقدماً كبيراً في علاج مرض قصور عضلة القلب حيث أن إضافة دواء "داباجليفلوزين" كعلاج للمرض ساهم في خفض معدل الوفيات بنسبة 20%
وأشار إلى أن هذا الدواء كان لمرضى السكر ولكنه تم اكتشافه أنه يمنع امتصاص السكر في خلايا الكلى فتقلل من التهاب الكلى ونقص تجمع المياه في الجسم.