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جلسة أيام العيد في حائل قبل 40 عام
منذ ساعة
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
أهم شيء لا ينديكي عين "ساروخية" قوية - كان قلتي له أذكر الله يا مسلم
ابو ظبي
الف الف مليون مبروك يستاهل انس
dfs
ليش العربية تستضيفه المفروض العربية تحترم السعودية ولاتسيئ لها باستضافة اعدائها اتمنى من السعودية تاديب العربية المتقلبة الخائنة.
ابو علي
بدل ما يدعم حفظت كتاب الله يدعم المعازف
ابو رياض الحربي
هي مدحدره
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