وظائف شاغرة بمشروع البحر الأحمر

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير أول المبادرات الإستراتيجية، موظف استقبال، مدير أول تسليم المشاريع، أخصائي أول العمليات الأمنية، مدير المشتريات، مدير الخدمات الذكية.
وأشارت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يوليو 2021، حيث يمكن التقديم من خلال موقعها الإلكتروني .