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وظائف شاغرة بمشروع البحر الأحمر

منذ ساعة
1970
وظائف شاغرة بمشروع البحر الأحمر

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير أول المبادرات الإستراتيجية، موظف استقبال، مدير أول تسليم المشاريع، أخصائي أول العمليات الأمنية، مدير المشتريات، مدير الخدمات الذكية.

وأشارت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يوليو 2021، حيث يمكن التقديم من خلال موقعها الإلكتروني .

 

وظائف
البحر الأحمر
مشروع البحر الأحمر

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
اللهم أظهر الحق وانصر المظلوم
غييييوووورررر
الله يصلح الحال والاحوال يامجلس الشوربه

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