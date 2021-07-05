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ضبط شيخ اغتصب سيدة بكماء وقت صلاة الفجر

منذ ساعة
1453
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ضبط شيخ اغتصب سيدة بكماء وقت صلاة الفجر

القاهرة (صدى):
شهدت إحدى قرى المنزلة بمحافظة الدقهلية في مصر جريمة اغتصاب ارتكبها رجل يدعى الشيخ "حسن" بحق سيدة بكماء.

ووقع الحادث عندما هاجم البالغ من العمر 41 عاما السيدة البالغة من العمر 43 عاما، وهي نائمة فجرًا في منزلها.

وحاولت المرأة مقاومته لكنها فشلت وعندما حاول الهروب صرخت فسمع الجيران ؛ ورأوه المصلون وهم خارجون من صلاة الفجر وهو يجري فامسكوا به، وقاموا بتسليمه للشرطة.

وذكر المتهم أنه لم يغتصبها، مضيفًا أنه ليست المرة الأولى له التي يذهب فيها إليها، فيما نفت السيدة صحة ذلك مؤكدة أنه اغتصبها.

حوادث
اغتصاب
صلاة
الدقهلية
محافظة الدقهلية

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8300
منذ 27 دقيقة
اللهم أظهر الحق وانصر المظلوم

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أحدث التعليقات

dfs
ليش العربية تستضيفه المفروض العربية تحترم السعودية ولاتسيئ لها باستضافة اعدائها اتمنى من السعودية تاديب العربية المتقلبة الخائنة.
ابو علي
بدل ما يدعم حفظت كتاب الله يدعم المعازف
ابو رياض الحربي
هي مدحدره
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين

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