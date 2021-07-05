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القيادة تهنئ رئيس جمهورية القُمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده

منذ ساعة
1889
القيادة تهنئ رئيس جمهورية القُمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان
برقية تهنئة
جمهورية القُمر المتحدة

التعليقات

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أحدث التعليقات

الزهراني
يااخ محمد بخش اذا كنت في نعمة وامن وامان فاحمد الله عليها واترك عنك الاستهزاء وادعو لاخواك بآن يفرج الله عنهم .
4lovex2
تضحكني يوم تقول ((تفضلييي))😹🤦‍♂️
4lovex2
ملاعين الهنود غدارين
4lovex2
لاتتشمتون فيهم ترا حنا مو بعيدين عنهم حنا عندنا ناس يبطرون بالنعم ويقهرون الفقراء والمساكين، بعدين اصلاً لبنان فيها ناس يخافون الله وبعضهم فقراء...
؟؟
استغفر الله واتوب اليه

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