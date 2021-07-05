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نائب محافظ صندوق الاستثمارات : ملتزمون بالاستثمار في القطاعات الواعدة

منذ 45 دقيقة
1703
نائب محافظ صندوق الاستثمارات : ملتزمون بالاستثمار في القطاعات الواعدة

الرياض (صدى):
أكد نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يزيد الحميّد، في صندوق الاستثمارات العامة، على دور الصندوق في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

وذكر الحميد أن صندوق الاستثمارات العامة يعد ركيزة رئيسية في تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة، عبر الاستثمار في المشاريع المحلية التي ستحقق النمو للقطاعات ذات الأولوية، وفقا لـ " الرياض".

وأشار إلى أن دور الصندوق يتكامل مع أهداف المملكة في تعزيز نمو الطاقة المتجددة وتوطين التقنيات المتعلقة بها.

وأضاف أن الصندوق يلتزم بالاستثمار في القطاعات الواعدة التي ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي وتسهم في توسيع الفرص أمام الشركات المحلية للمشاركة في مشاريع الصندوق.

وتابع أن من ضمن أولويات الصندوق عند التخطيط لعقد أية صفقة استثمارية التأكد من أنها تحقق عوامل رئيسية ومنها: تحقيق العوائد المالية، والأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وتوطين التقنيات والمعرفة، وتحقيق القيمة المضافة، ومشاركة القطاع الخاص.

الاستثمار
صندوق الاستثمارات
يزيد الحميد

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أحدث التعليقات

؟؟
ادعوا الله حسن الخاتمه العمر قصير والحساب عسير لاتغرك الدنيا فلكل بدايه نهايه
ابوراكات
تربية الاولاد على حفظ القران افضل من تربيتة على تعلم الغناء . لاحول والا قوة الابالله . اخر الزمان
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. قرادة قرد ماتت امه وهو رضيع ..
؟؟
قال تعالي ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ (44)
الزهراني
يااخ محمد بخش اذا كنت في نعمة وامن وامان فاحمد الله عليها واترك عنك الاستهزاء وادعو لاخواك بآن يفرج الله عنهم .

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