نائب محافظ صندوق الاستثمارات : ملتزمون بالاستثمار في القطاعات الواعدة

الرياض (صدى):
أكد نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يزيد الحميّد، في صندوق الاستثمارات العامة، على دور الصندوق في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
وذكر الحميد أن صندوق الاستثمارات العامة يعد ركيزة رئيسية في تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة، عبر الاستثمار في المشاريع المحلية التي ستحقق النمو للقطاعات ذات الأولوية، وفقا لـ " الرياض".
وأشار إلى أن دور الصندوق يتكامل مع أهداف المملكة في تعزيز نمو الطاقة المتجددة وتوطين التقنيات المتعلقة بها.
وأضاف أن الصندوق يلتزم بالاستثمار في القطاعات الواعدة التي ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي وتسهم في توسيع الفرص أمام الشركات المحلية للمشاركة في مشاريع الصندوق.
وتابع أن من ضمن أولويات الصندوق عند التخطيط لعقد أية صفقة استثمارية التأكد من أنها تحقق عوامل رئيسية ومنها: تحقيق العوائد المالية، والأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وتوطين التقنيات والمعرفة، وتحقيق القيمة المضافة، ومشاركة القطاع الخاص.