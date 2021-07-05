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نصائح للتوقف عن قضم الأظافر

منذ ساعة
1647
نصائح للتوقف عن قضم الأظافر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسات أن 50 % من البالغين يقضمون أظافرهم بدرجة ما، حيث أنها عادة سيئة، ينتج عنها حدوث عدوى أو وجع في بطانة الظفر.

وأشارت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية إلى أن البعض ربما يبدؤون في قضم أظافرهم نظرا لعثورهم على قطعة من الجلد الممزق في جذر الظفر أو لشعورهم بقلق أو ملل.

وحين تكتشفين السبب الذي يدفعك لممارسة عادة القضم، فيجب أن تتوقفي، وتتركي هذه العادة السيئة.

وأكدت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية على ضرورة إبقاء الأظافر مطلية لتبدو بشكل جيد، وبهذا تصنعين لنفسك حاجزا يمنعك من القضم قبل أن يبدأ من الأساس

ويمكنك طلاء الأظافر بنوع طلاء مر المذاق كطريقة لمنعك من قضم أظافرك، وذلك لأن محاولتك القيام بذلك سيجعلك تشعرين بمرارة في فمك، وهو ما ستتجنبينه.

كما يمكنك استبدال عادة القضم بعادة أخرى مثل مضغ العلكة، فرك اليدين في بعضهما البعض أو اللهو بشريط مطاطي أو كرة ضغط لكي تتوقفي تماما عن قضم الأظافر

 

طلاء
العلكة
الأظافر
القم

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أحدث التعليقات

؟؟
ادعوا الله حسن الخاتمه العمر قصير والحساب عسير لاتغرك الدنيا فلكل بدايه نهايه
ابوراكات
تربية الاولاد على حفظ القران افضل من تربيتة على تعلم الغناء . لاحول والا قوة الابالله . اخر الزمان
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. قرادة قرد ماتت امه وهو رضيع ..
؟؟
قال تعالي ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ (44)
الزهراني
يااخ محمد بخش اذا كنت في نعمة وامن وامان فاحمد الله عليها واترك عنك الاستهزاء وادعو لاخواك بآن يفرج الله عنهم .

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