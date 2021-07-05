نصائح للتوقف عن قضم الأظافر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسات أن 50 % من البالغين يقضمون أظافرهم بدرجة ما، حيث أنها عادة سيئة، ينتج عنها حدوث عدوى أو وجع في بطانة الظفر.
وأشارت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية إلى أن البعض ربما يبدؤون في قضم أظافرهم نظرا لعثورهم على قطعة من الجلد الممزق في جذر الظفر أو لشعورهم بقلق أو ملل.
وحين تكتشفين السبب الذي يدفعك لممارسة عادة القضم، فيجب أن تتوقفي، وتتركي هذه العادة السيئة.
وأكدت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية على ضرورة إبقاء الأظافر مطلية لتبدو بشكل جيد، وبهذا تصنعين لنفسك حاجزا يمنعك من القضم قبل أن يبدأ من الأساس
ويمكنك طلاء الأظافر بنوع طلاء مر المذاق كطريقة لمنعك من قضم أظافرك، وذلك لأن محاولتك القيام بذلك سيجعلك تشعرين بمرارة في فمك، وهو ما ستتجنبينه.
كما يمكنك استبدال عادة القضم بعادة أخرى مثل مضغ العلكة، فرك اليدين في بعضهما البعض أو اللهو بشريط مطاطي أو كرة ضغط لكي تتوقفي تماما عن قضم الأظافر