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"المسند" يوضح طريقة قياس درجة الحرارة الخارجية في الظل

منذ 24 دقيقة
1599
"المسند" يوضح طريقة قياس درجة الحرارة الخارجية في الظل

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، طريقة قياس درجة الحرارة الخارجية في الظل.

وأضاف أنه يجب علمياً أن يكون مقياس درجة حرارة الهواء في الظل، وأن يكون في صندوق خشبي أبيض إمعاناً في عزل أي مؤثر معدني أو لوني خارجي على درجة حرارة الهواء.

كما شدد على أن يكون الصندوق الخشبي بارتفاع يبلغ ما بين 1.2 – 2م فوق سطح الأرض، وفيه فتحات مائلة يدخل معها الهواء، ولا تسمح لأشعة الشمس بالدخول.

وأكد أنه لا يصح التعبير بالقول إن درجة الحرارة تحت أشعة الشمس بلغت كذا وكذا فهذا لا ينضبط، إذ إن حرارة أشعة الشمس ستسخن الترمومتر، ومن ثم الجهاز سيعطي درجة حرارة المعدن المشكل لجهاز الترمومتر، وليس درجة حرارة الهواء المستهدف، ومن هنا يقع بالخطأ من يعبر عن درجة الحرارة تحت أشعة الشمس فهذا لا يرد علمياً.

ولفت إلى أن درجة حرارة الهواء في الظل، هي نفسها درجة حرارة الهواء تحت أشعة الشمس، مضيفا أن الإنسان تحت أشعة الشمس يستشعر درجة الحرارة أعلى بكثير من كونه في الظل؛ لسبب بسيط أن أشعة الشمس تسقط على الجسم فتسخنه لذلك يشعر الإنسان بحرارة أعلى.

وأكد أن الحديث عن جهاز يقيس درجة حرارة الهواء تحت الشمس يعد حديث غير علمي، مضيفا أن الأجهزة التي تقيس درجة الحرارة عبر الليزر هي تقيس درجة حرارة السطح الذي تقع عليه أشعة الشمس وليست تقيس درجة حرارة الهواء.

القصيم
جامعة القصيم
مناخ
درجة الحرارة
الليزر

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ، الله يعينكم يا رجال المطافي ..
4lovex2
اذا هو لم يظهر ملامح الحزن والندم فهو متعمد ويمكن حتى ما طلب الرحمة من اهل المتوفين فعشان كذا حكم عليه ٢٤ سنة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
4lovex2
هذا ملقوف المذيع وش دخلك تصلي ولا تصلي هي حرة بحياتها ، نعم الصلاة مهمة ولكن هذا السؤال حساس الصلاة بين العبد وربه أن...
4lovex2
انا لو تعطى لي سلطة على هذه البلاد بس بدقيقه وحدة اطلع قرار بطرد جميييييع الأجانب و قطع ايدي السارقين لكي تتوقف الجرائم وبس.

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