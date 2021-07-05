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مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 29 دقيقة
1595
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض في ماركة "اتش آند ام" للمواطنين من الرجال والنساء في مجال مبيعات التجزئة.

وتضمنت الوظائف: مساعد مبيعات، مشرف قسم، مدير قسم، مدير معرض، إداري معرض.

وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، واللغة الإنجليزية جيدة تحدًث، ويفضل خبرة بالمبيعات بمحلات الأزياء.

وأشارت إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 24/11/1442هـ الموافق 04/07/2021م وينتهي التقديم عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني [email protected] .

 

 

وظائف
الرياض
مجموعة الشايع

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ، الله يعينكم يا رجال المطافي ..
4lovex2
اذا هو لم يظهر ملامح الحزن والندم فهو متعمد ويمكن حتى ما طلب الرحمة من اهل المتوفين فعشان كذا حكم عليه ٢٤ سنة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
4lovex2
هذا ملقوف المذيع وش دخلك تصلي ولا تصلي هي حرة بحياتها ، نعم الصلاة مهمة ولكن هذا السؤال حساس الصلاة بين العبد وربه أن...
4lovex2
انا لو تعطى لي سلطة على هذه البلاد بس بدقيقه وحدة اطلع قرار بطرد جميييييع الأجانب و قطع ايدي السارقين لكي تتوقف الجرائم وبس.

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