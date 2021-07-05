مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض في ماركة "اتش آند ام" للمواطنين من الرجال والنساء في مجال مبيعات التجزئة.
وتضمنت الوظائف: مساعد مبيعات، مشرف قسم، مدير قسم، مدير معرض، إداري معرض.
وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، واللغة الإنجليزية جيدة تحدًث، ويفضل خبرة بالمبيعات بمحلات الأزياء.
وأشارت إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 24/11/1442هـ الموافق 04/07/2021م وينتهي التقديم عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني [email protected] .