انخفاض أسعار خام برنت في العقود الآجلة قبل استئناف محادثات "أوبك+"

وكالات (صدى):
شهدت أسعار خام برنت انخفاض إلى ما دون 76 دولارًا للبرميل، قبل جولة أخرى من مناقشات "أوبك+" الحاسمة لكسر الجمود بشأن زيادة الإنتاج، وسط اعتراض إماراتي، وتراجعت العقود الآجلة في لندن 0.6٪ بعد ارتفاعها 3.6٪ الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن تستأنف المحادثات في وقت لاحق اليوم الاثنين بعد أن انتهت يوم الجمعة دون اتفاق على زيادة الإنتاج بسبب مطالب الإمارات العربية المتحدة بشروط أفضل لها.
ومن جانبه، أوضح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان : "إن المجموعة بأكملها مقابل دولة واحدة، وهذا أمر محزن بالنسبة لي ولكن هذا هو الواقع"، أن "القليل من التنازل والعقلانية يمكن أن يجعل الاجتماع ناجحا"، بحسب العربية.
ووافق معظم أعضاء "أوبك+" على اقتراح زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أغسطس، وتمديد الاتفاقية الأوسع نطاقًا لإنتاج النفط حتى أواخر عام 2022. ومع ذلك، تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تغيير خط الأساس المستخدم لحساب حصتها وهي خطوة قد تسمح لها بزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 700 ألف برميل إضافية. كما أنها ترفض دعم تمديد الاتفاقية.