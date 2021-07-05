نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

انخفاض أسعار خام برنت في العقود الآجلة قبل استئناف محادثات "أوبك+"

منذ 23 دقيقة
1508
انخفاض أسعار خام برنت في العقود الآجلة قبل استئناف محادثات "أوبك+"

وكالات (صدى):
شهدت أسعار خام برنت انخفاض إلى ما دون 76 دولارًا للبرميل، قبل جولة أخرى من مناقشات "أوبك+" الحاسمة لكسر الجمود بشأن زيادة الإنتاج، وسط اعتراض إماراتي، وتراجعت العقود الآجلة في لندن 0.6٪ بعد ارتفاعها 3.6٪ الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات في وقت لاحق اليوم الاثنين بعد أن انتهت يوم الجمعة دون اتفاق على زيادة الإنتاج بسبب مطالب الإمارات العربية المتحدة بشروط أفضل لها.

ومن جانبه، أوضح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان : "إن المجموعة بأكملها مقابل دولة واحدة، وهذا أمر محزن بالنسبة لي ولكن هذا هو الواقع"، أن "القليل من التنازل والعقلانية يمكن أن يجعل الاجتماع ناجحا"، بحسب العربية.

ووافق معظم أعضاء "أوبك+" على اقتراح زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أغسطس، وتمديد الاتفاقية الأوسع نطاقًا لإنتاج النفط حتى أواخر عام 2022. ومع ذلك، تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تغيير خط الأساس المستخدم لحساب حصتها وهي خطوة قد تسمح لها بزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 700 ألف برميل إضافية. كما أنها ترفض دعم تمديد الاتفاقية.

النفط
انخفاض
أوبك
أسعار

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

4lovex2
دمية لأمريكا، كان ترمب لايمتثل لأقوال بلده في رئاسته ويوم شافوه يلف يمين ويسار تخلصوا منه وحطوا بايدن، أمريكا تحكمها إسرائيل هي معظم إلي...
4lovex2
مرض هوس 🤷‍♂️💔 الثراء يجعل الإنسان أما أن يكون ذكي أو غبي غباء محض.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... خرونقات تتزحلط على بعض ..
4lovex2
فيه ناس اخس من كذا قبل فترة بنت مهديه امها هدية جيب لكزس وفوقه ٥ بكجات ذهب خالص يعني ذي ابطر واخس من ذولا،...
الحزين
حسبي الله ونعم الوكيل

أخر الأخبار

بالفيديو.. حريق يطال عدد من أشجار النخيل بمركز القوباء في عسير
بالفيديو.. حريق يطال عدد من أشجار النخيل بمركز القوباء في عسير
منذ 8 دقائق 1216
"فهد الطبية" توضح المقصود بتكيس البنكرياس وأعراضه
"فهد الطبية" توضح المقصود بتكيس البنكرياس وأعراضه
منذ 13 دقيقة 1268
انخفاض أسعار خام برنت في العقود الآجلة قبل استئناف محادثات "أوبك+"
انخفاض أسعار خام برنت في العقود الآجلة قبل استئناف محادثات "أوبك+"
منذ 23 دقيقة 1508
عائلة في كشتة شتوية قديما
عائلة في كشتة شتوية قديما
منذ 36 دقيقة 551
نصائح تساعد على تناول كميات أقل من السكر
نصائح تساعد على تناول كميات أقل من السكر
منذ 38 دقيقة 266
"الشورى" يرفض إعادة النظر في رسوم مقاهي المعسل
"الشورى" يرفض إعادة النظر في رسوم مقاهي المعسل
منذ 58 دقيقة 1798
وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة حفر الباطن
وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة حفر الباطن
منذ ساعة 1630
تعديلات في نظام بطولات الأندية الآسيوية
تعديلات في نظام بطولات الأندية الآسيوية
منذ ساعة 2082
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1744
أسعار الذهب اليوم الاثنين
أسعار الذهب اليوم الاثنين
منذ ساعة 1764