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"فهد الطبية" توضح المقصود بتكيس البنكرياس وأعراضه

منذ 39 دقيقة
1476
"فهد الطبية" توضح المقصود بتكيس البنكرياس وأعراضه

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، اليوم الاثنين، المقصود بتكيّس البنكرياس وأعراضه.

وذكرت أن تكيس البنكرياس عبارة عن أكياس مغلقة تحتوي على سوائل تتكون على سطح البنكرياس أو داخله وغالباً تكون غير سرطانية ولا تظهر لها أي أعراض واضحة، وهناك حالات تظهر عليها أعراض.

وأشارت إلى أن الأعراض تتضمن انتفاخاً أو ألماً شديداً في البطن قد يصل أحياناً إلى الظهر، وغثيان أو قيء.

وأضافت أن طرق العلاج تتم عن طريق مراقبة التكيس والمنظار والجراحة، حيث يعتمد هذا على نوع الكيس وما يراه الطبيب مناسباً، مبينةً أن التشخيص الدوري يقي من تكيسات البنكرياس.

وتابعت أنه في بعض الحالات النادرة قد تصاب التكيسات بعدوى، ناصحةً الجميع بمراجعة الطبيب عند الشعور بآلام مستمرة في البطن أو الحمى.

 

مدينة الملك فهد الطبية
البنكرياس
تكيس البنكرياس

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ، الله يعينكم يا رجال المطافي ..
4lovex2
اذا هو لم يظهر ملامح الحزن والندم فهو متعمد ويمكن حتى ما طلب الرحمة من اهل المتوفين فعشان كذا حكم عليه ٢٤ سنة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
4lovex2
هذا ملقوف المذيع وش دخلك تصلي ولا تصلي هي حرة بحياتها ، نعم الصلاة مهمة ولكن هذا السؤال حساس الصلاة بين العبد وربه أن...
4lovex2
انا لو تعطى لي سلطة على هذه البلاد بس بدقيقه وحدة اطلع قرار بطرد جميييييع الأجانب و قطع ايدي السارقين لكي تتوقف الجرائم وبس.

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