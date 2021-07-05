"فهد الطبية" توضح المقصود بتكيس البنكرياس وأعراضه

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، اليوم الاثنين، المقصود بتكيّس البنكرياس وأعراضه.
وذكرت أن تكيس البنكرياس عبارة عن أكياس مغلقة تحتوي على سوائل تتكون على سطح البنكرياس أو داخله وغالباً تكون غير سرطانية ولا تظهر لها أي أعراض واضحة، وهناك حالات تظهر عليها أعراض.
وأشارت إلى أن الأعراض تتضمن انتفاخاً أو ألماً شديداً في البطن قد يصل أحياناً إلى الظهر، وغثيان أو قيء.
وأضافت أن طرق العلاج تتم عن طريق مراقبة التكيس والمنظار والجراحة، حيث يعتمد هذا على نوع الكيس وما يراه الطبيب مناسباً، مبينةً أن التشخيص الدوري يقي من تكيسات البنكرياس.
وتابعت أنه في بعض الحالات النادرة قد تصاب التكيسات بعدوى، ناصحةً الجميع بمراجعة الطبيب عند الشعور بآلام مستمرة في البطن أو الحمى.