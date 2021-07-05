نصائح تساعد على تناول كميات أقل من السكر

(صدى):
رغم علم الكثير من الأشخاص بمخاطر الإفراط في تناول السكر، إلا أنهم لا يستطيعون السيطرة والتحكم في أنفسهم لتقليل تلك الكمية التي اعتادوها.
وفي هذا السياق كشف تقرير عن عادات تساعدك على تقليل السكر بسهولة، منها تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين، حيث وجد فريق من الباحثين بالمركز الطبي بجامعة "كانساس" أن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين يقلل من النشاط في تلك المناطق بالدماغ المرتبطة بالرغبة الشديدة في تناول الحلويات.
كما ينصح بالنوم لوقت كاف، إذ وجدت بعض الدراسات أن قلة النوم في الليل تجعلنا نرغب في تناول الحلويات، والتحكم في أنفسنا بشكل أقل أثناء النهار.
ويساعد تناول الأطعمة الصحية على تقليل السكر، فتناول المزيد من الأشياء الصحية التي تملأ بالطاقة سيؤدي إلى تكثيف الأفكار عن الأطعمة التي تحاول تجنبها.
وينصح أيضا بالتركيز على السكر غير الحلو، بمعنى الابتعاد عن الكعك والشوكولاتة والآيس كريم، وغيرها، حيث يحتوي الكاتشب والمايونيز وتوابل السلطة والخبز ورقائق البطاطس والوجبات الخفيفة اللذيذة أيضا على كميات عالية جدا من السكر "البسيط".
ولمساعدة نفسك في تقليل السكر ينصح بشراء بعض الأشياء الحلوة، ولكن بجرعات صغيرة، كشراء بعض الشوكولاتة الداكنة.