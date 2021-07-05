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"الشورى" يرفض إعادة النظر في رسوم مقاهي المعسل

منذ 58 دقيقة
1798
"الشورى" يرفض إعادة النظر في رسوم مقاهي المعسل

الرياض (صدى):
رفض مجلس الشورى إعادة النظر في رسوم مقاهي المعسل؛ وذلك تغليبا لمصلحة صحة المواطن وتحقيق مستهدفات جودة الحياة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس التعديلات المقترحة على نظام المحامين، فيما تنتظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الاستماع لردود مسؤولي وزارة الثقافة بشأن اللوائح المنظمة لأعمال صندوق التنمية الثقافية، بحسب عكاظ.

كما سيناقش مجلس الشورى طلب وزارة الاستثمار بدراسة وضع بعض الحالات المخالفة لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، ووجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في ملحوظات الأعضاء فيما يخص مشروع نظام حماية الشهود والضحايا.

الشورى
رسوم
المقاهي
المعسل

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أحدث التعليقات

4lovex2
دمية لأمريكا، كان ترمب لايمتثل لأقوال بلده في رئاسته ويوم شافوه يلف يمين ويسار تخلصوا منه وحطوا بايدن، أمريكا تحكمها إسرائيل هي معظم إلي...
4lovex2
مرض هوس 🤷‍♂️💔 الثراء يجعل الإنسان أما أن يكون ذكي أو غبي غباء محض.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... خرونقات تتزحلط على بعض ..
4lovex2
فيه ناس اخس من كذا قبل فترة بنت مهديه امها هدية جيب لكزس وفوقه ٥ بكجات ذهب خالص يعني ذي ابطر واخس من ذولا،...
الحزين
حسبي الله ونعم الوكيل

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