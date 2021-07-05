وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة حفر الباطن

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة حفر الباطن، ممثلة في عمادة الموارد البشرية عن توفر وظائف أكاديمية، على رتبة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر، في المركز الرئيسي بحفر الباطن والكليات الجامعية التابعة لها في محافظات الخفجي، النعيرية، قرية العليا، وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية والعقود المؤقتة.
والتخصصات المتاحة هي: إدارة الأعمال، إدارة مالية، نظم معلومات إدارية، المحاسبة، القانون، اللغة الإنجليزية، الخدمة الإجتماعية، علم الاجتماع، الإتصال والإعلام، اللغة العربية، الدراسات الإسلامية، الرياضيات، الإحصاء، الكيمياء، الفيزياء، أحياء طبية دقيقة، الكيمياء الحيوية، علم التشريح، التمريض، إدارة وتقنية المعلومات الصحية، إدارة الخدمات الصحية، التغذية الاكلينيكة، الهندسة المكانيكية، الهندسة الكهربائية، تصميم داخلي، علوم بيانات، الأمن السيبراني، الهندسة الميكانيكية، علوم الحاسب، تقنية التقييم اللاإتلافي، الاشعاع الصناعي، الهندسة الطبية.
والمستندات المطلوبة: السيرة الذاتية- نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية - نسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية - نسخة إلكترونية من السجل الإكاديمي لكل مرحلة - في حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم - بيان خدمة للموظف الحكومي , وذلك حسب شروط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية .
و التقديم متاح بداية من يوم الاثنين 2021/07/05م وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 2021/07/14م.