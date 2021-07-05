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تعديلات في نظام بطولات الأندية الآسيوية

منذ 28 دقيقة
1630
تعديلات في نظام بطولات الأندية الآسيوية

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تعديلات بخصوص المباريات المتبقية في بطولتي الأندية دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وأوضح الاتحاد أن جميع مباريات دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي ستقام من مباراة واحدة انطلاقاً من الدور ربع النهائي للموسم الحالي.

وقال في بيان له: "وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم على توصية لجنة المسابقات بإعادة جدولة جميع مباريات مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال آسيا 2021، وكأس الاتحاد الآسيوي 2021 من ربع النهائي فصاعدًا، من شكلها الحالي، بمواجهتي ذهاب وعودة إلى مواجهة واحدة فقط".

وأشار البيان إلى أن مباريات دور ربع النهائي ونصف النهائي ستقام بنظام التجمع.

دوري أبطال آسيا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كأس الاتحاد الآسيوي
الأندية الآسيوية

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الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: أنت * الأمِير *الّذي *إمتطى * صهوة *جَوَادِه ✍🏻 فِي * لَيل * أظلَم *...
ابو عمار
تمزح معها
¥ ولد نجد ¥
🤣🤣🤣🤣🤣
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو عمار
طيب

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