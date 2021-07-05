تعديلات في نظام بطولات الأندية الآسيوية

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تعديلات بخصوص المباريات المتبقية في بطولتي الأندية دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.
وأوضح الاتحاد أن جميع مباريات دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي ستقام من مباراة واحدة انطلاقاً من الدور ربع النهائي للموسم الحالي.
وقال في بيان له: "وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم على توصية لجنة المسابقات بإعادة جدولة جميع مباريات مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال آسيا 2021، وكأس الاتحاد الآسيوي 2021 من ربع النهائي فصاعدًا، من شكلها الحالي، بمواجهتي ذهاب وعودة إلى مواجهة واحدة فقط".
وأشار البيان إلى أن مباريات دور ربع النهائي ونصف النهائي ستقام بنظام التجمع.