أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.44603، العملة مقابل الريال الواحد 0.22495
- الدولار: 3.75050، العملة مقابل الريال الواحد 0.26663
- درهم إماراتي: 1.02107، مقابل الريال الواحد 0.97936
- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71110
- دينار أردني: 5.28991، مقابل الريال الواحد 0.18904
- دينار كويتي: 12.48859 مقابل الريال الواحد 0.08033
- دينار بحريني: 9.98369، مقابل الريال الواحد 0.10025
- الريال القطري: 1.03007، مقابل الريال الواحد 0.97080
-الدرهم المغربي: 0.42092 مقابل الريال الواحد 2.37819
- الجنيه المصري: 0.23970، مقابل الريال الواحد 4.17190