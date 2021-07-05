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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 21 دقيقة
1363
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.44603، العملة مقابل الريال الواحد 0.22495

- الدولار: 3.75050، العملة مقابل الريال الواحد 0.26663

- درهم إماراتي: 1.02107، مقابل الريال الواحد 0.97936

- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71110

- دينار أردني: 5.28991، مقابل الريال الواحد 0.18904

- دينار كويتي: 12.48859 مقابل الريال الواحد 0.08033

- دينار بحريني: 9.98369، مقابل الريال الواحد 0.10025

- الريال القطري: 1.03007، مقابل الريال الواحد 0.97080

-الدرهم المغربي: 0.42092 مقابل الريال الواحد 2.37819

- الجنيه المصري: 0.23970، مقابل الريال الواحد 4.17190

المملكة
الدولار
الريال
العملات
اسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تمزح معها
¥ ولد نجد ¥
🤣🤣🤣🤣🤣
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو عمار
طيب
اللهو البرى
يقال ان سعر الواحدة أكثر من مليون.. فإذا كانوا قد تمكنو ولطشوها.. فيهي مكسب لهم واكيد ما لطشوها الا وهم ضامنين المكسب.

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