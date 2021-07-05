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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

منذ 31 دقيقة
1397
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - انخفاضًا طفيفًأ في درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة حيث يصل ما بين 4-6 درجات مئوية على شرق ووسط المملكة يصحب ذلك نشاط في الرياح السطحية على مناطق (الشرقية ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة) ، و طقس معتدل ليلاً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وفرصة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

جدة
الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تمزح معها
¥ ولد نجد ¥
🤣🤣🤣🤣🤣
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو عمار
طيب
اللهو البرى
يقال ان سعر الواحدة أكثر من مليون.. فإذا كانوا قد تمكنو ولطشوها.. فيهي مكسب لهم واكيد ما لطشوها الا وهم ضامنين المكسب.

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