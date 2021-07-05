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بندر الرزيحان : ردي على المريسل صوت وصورة في موضوع بطولة دوري الهلال
منذ 5 ساعات
1098
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أحدث التعليقات
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: أنت * الأمِير *الّذي *إمتطى * صهوة *جَوَادِه ✍🏻 فِي * لَيل * أظلَم *...
ابو عمار
تمزح معها
¥ ولد نجد ¥
🤣🤣🤣🤣🤣
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو عمار
طيب
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