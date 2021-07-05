نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فهد الروقي : الإدارة التي تصنع قرارتها الجماهير " فاشلة "

منذ يوم
988
1

التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
عبدالله الناصر / حائل عدد التعليقات : 419
منذ ساعة
لعنة بيتروس واضحه وصارخه على اضطراب الروقي وهذيانه وانفلات لسانه بهذه الطريقه اليائسه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
افا انكشف امره الاهبل لو عمل سباك كان افضل له
ابو عمار
اهبي يالمجرمه عصبت عليه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههه
ابو عمار
الله يدمر الحوثه وايران سريعا

أخر الأخبار

"الصحة" تتفاعل مع حالة مريض تقطعت به السبل ولا يتحمل مصاريف علاجه
"الصحة" تتفاعل مع حالة مريض تقطعت به السبل ولا يتحمل مصاريف علاجه
منذ 4 دقائق 1072
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح
منذ 48 دقيقة 1476
انهيارات غير مسبوقة لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن
انهيارات غير مسبوقة لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن
منذ ساعة 1853
جستنيه يحذر من تكرار أزمة مباريات الأهلي والاتحاد مع ملعب الجوهرة
جستنيه يحذر من تكرار أزمة مباريات الأهلي والاتحاد مع ملعب الجوهرة
منذ ساعة 1642
طريقة حجز موعد تلقي الجرعة الثانية للفئة العمرية من 40 سنة وأكثر
طريقة حجز موعد تلقي الجرعة الثانية للفئة العمرية من 40 سنة وأكثر
منذ ساعة 1930
الشباب يقترب من ضم شراحيلي مقابل التنازل عن 3 لاعبين
الشباب يقترب من ضم شراحيلي مقابل التنازل عن 3 لاعبين
منذ ساعة 2076
فيديو..جارديم: "ها نحن ننطلق"
فيديو..جارديم: "ها نحن ننطلق"
منذ ساعتين 2001
صورة.. إنقاذ شخص سقط من أحد المرتفعات الجبلية بالهدا
صورة.. إنقاذ شخص سقط من أحد المرتفعات الجبلية بالهدا
منذ ساعتين 1832
ضبط شبان وفتيات ظهروا في مقطع مخل بالكويت
ضبط شبان وفتيات ظهروا في مقطع مخل بالكويت
منذ ساعتين 1003
الهلال يستعد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد "صور"
الهلال يستعد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد "صور"
منذ 3 ساعات 2047