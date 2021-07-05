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فهد الروقي : الإدارة التي تصنع قرارتها الجماهير " فاشلة "
منذ يوم
988
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التعليقات
عبدالله الناصر / حائل
عدد التعليقات : 419
منذ ساعة
لعنة بيتروس واضحه وصارخه على اضطراب الروقي وهذيانه وانفلات لسانه بهذه الطريقه اليائسه
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افا انكشف امره الاهبل لو عمل سباك كان افضل له
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