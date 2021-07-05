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تجار يبيعون الأضاحي "بالتقسيط" بعد ارتفاع الأسعار

منذ ساعة
1496
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تجار يبيعون الأضاحي "بالتقسيط" بعد ارتفاع الأسعار

نايف السالم (صدى):
قرر بعض تجار المواشي في المملكة، بيع الأضاحي بالتقسيط لمدة 4 أو 6 أشهر، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى وارتفاع الأسعار.

واشترط التجار لذلك إحضار ما يثبت أن المشتري موظف ويمتلك مصدر دخل ثابت، والسجل الائتماني للمشتري، بحسب الوطن.

وأوضح أحد تجار البيع بالتقسيط أن النظام يكون على 4 أشهر فالقسط الأول يدفع في نفس اليوم الذي يتم فيه حجز الأضحية وباقي الأقساط تكون على 3 أشهر.

وكانت "صدى" نشرت تصريحات سلمان الجديد الخبير في الأغنام، حول سبب ارتفاع الأسعار، حيث اوضح أن غلاء أسعار الأعلاف هو سبب تفاوت أسعار المواشي، ما يجعل أسعار المستورد قريبة من السعر البلدي.

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المملكة
المواشي
التجار
الاضاحي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51210
منذ 48 دقيقة
المفروض يكون عند الناس وعي ويقاطعون تجار الاغنام لكي تنزل الاسعار

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أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: أنت * الأمِير *الّذي *إمتطى * صهوة *جَوَادِه ✍🏻 فِي * لَيل * أظلَم *...
ابو عمار
تمزح معها
¥ ولد نجد ¥
🤣🤣🤣🤣🤣
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو عمار
طيب

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